La médiation pour la gestion des conflits familiaux

Si vous vous trouvez en situation conflictuelle avec un des membres de votre famille (conjoint, parents ou enfants), il est tout à fait possible d’éviter une procédure judiciaire. Les services d’un médiateur familial sont donc la solution qui vous est proposée. Découvrez dans le présent article les moyens de gérer les conflits familiaux.

Conflits familiaux et médiation

Les personnes concernées par les conflits familiaux sont très variées. Il peut s’agir d’un couple en situation de rupture, de grands-parents, de petits-enfants, de frères et sœurs à travers une succession conflictuelle, de jeunes adultes en conflits avec leurs parents pour ne citer que quelques-unes des circonstances possibles. Tel qu’indiqué précédemment, la médiation est une alternative à la procédure judiciaire. Elle prend aujourd’hui une importante place à travers sa fonction de restaurer le dialogue au sein de la famille. La médiation se définit comme un processus de construction ou de reconstruction du lien familial. Il est dirigé par un médiateur familial qui est un tiers impartial indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision. Celui-ci tentera de restaurer la communication et de trouver une solution amiable au conflit qui oppose les membres d’une famille. Si vous recherchez un spécialiste dans ce domaine, n’hésitez pas à faire appel à la médiation familiale à Bruxelles.

Les différentes étapes de médiation familiale

Le processus de médiation familiale devra tout d’abord s’effectuer dans un endroit adéquat. Vous devez aussi vous assurer de disposer du temps nécessaire (d’environ 30 minutes). Avant toute chose, il vous faut bien définir le conflit en question et bien déterminer la situation problématique. Une fois le problème identifié, voici donc les principales règles que vous devez à tout prix suivre afin que la médiation puisse aboutir :

Vous devez rester calme durant la séance et avoir une certaine maitrise de vos émotions.

Soyez attentif au point de vue de l’autre et éviter de l’interrompre.

Tachez aussi de parler d’un sujet à la fois et de ne pas revenir sur le passé

Éviter d’attaquer l’autre personne. Il est interdit d’émettre de la critique au moment de la séance.

En ce qui concerne les étapes de la médiation proprement dite :