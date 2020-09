Quels sont les éventuels risques lorsque vous voyagez en avion ? 

Pour certains passagers, voyager en avion peut vite devenir inconfortable. En effet, lorsque vous passez des heures assis sur de petits sièges, ou avec des repas qui ne sont pas toujours exquis, vous ne vous sentez pas vite à l’aise. Aussi, avec le stress et l’ennui qui s’installe, vous avez du mal à vous occuper dans un espace de vie restreint. Même si les accidents sont des situations peu fréquentes lors des voyages en avion, les vrais risques se présentent sur le confort et la santé des passagers.

Le jet lag

Il s’agit du syndrome de décalage horaire. Lorsque votre voyage implique cette situation, vous aurez une interruption de votre rythme circadien. C’est souvent l’une des raisons de vol perturbé chez certains passagers. Ils ressentent alors de la fatigue et ils ont du mal à trouver le sommeil. S’il est plus accentué, ils risquent de subir des maux de tête ou des problèmes d’estomac qui leur feront perdre l’appétit.

Il existe des solutions pour éviter que cela vous arrive. Avant même le départ, adaptez-vous progressivement au décalage horaire. Pour ce faire, changez vos heures de vous réveiller et d’aller dormir. Il faut également que vous conditionner votre corps en favorisant des heures de repos quelques jours avant le vol. Évitez de prendre des aliments trop lourds.

Les effets du stress

Si c’est votre première fois dans un transport aérien, il est normal que votre niveau de stress augmente. Avec le bruit des réacteurs, les étapes à suivre pendant l’embarquement qui prennent du temps et d’autres nouvelles situations auxquelles vous êtes confronté, cela peut avoir des effets négatifs sur vous. Il faut savoir que le stress peut souvent être la raison de vos problèmes de santé.

Si vous êtes sujette des maladies respiratoires, il vaut mieux vous préparer dès le départ. Il est conseillé d’aller consulter un médecin avant le départ et de demander son avis. Même cas pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, le stress engendré par le vol peut aggraver leur santé.

La phlébite profonde

Ce risque se présente rarement chez les passagers. Il s’agit de a formation des caillots de sang dans les veines qui se trouvent en profondeur dans leurs jambes. Ceci est dû à l’immobilité pendant des heures de voyage. Il fait savoir que ce problème ne survient pas uniquement dans les avions, mais dans n’importe quel type de transport de voyage lorsque le trajet est long.

Le passager ressent des douleurs et des tensions au sein de leurs jambes. Le plus grave est que ces caillots peuvent arriver jusqu’aux poumons, ce qui peut tuer la personne. Les plus susceptibles d’en souffrir sont ceux qui fument, ceux qui sont âgés ou ceux qui présentent des blessures au niveau des mollets. Pour éviter cela, il est conseillé de se lever de son siège toutes les heures.

Il est important de savoir les risques que vous courez en prenant l’avion pour pouvoir prendre les dispositions avant le départ. Toutefois, ceux cités dans ce texte arrivent à un passager sur 5. Restez toujours bien hydraté et faites en sorte de rester à l’aise sur votre siège pour que le vol se passe en toute sérénité.