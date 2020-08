Normes de sécurité des casques vtt

Selon le règlement (UE) n° 2016/425 pour la mise sur le marché, les casques sportifs hors motocyclisme doivent respectés la réglementation sur les EPI. Les casques de motocyclisme nécessitent par une homologation dans le cadre d’un règlement CEE-ONU, en lien avec leur aptitude à être utilisés sur route. Il est important de connaitre ces normes de sécurité lors de l’achat d’un casque.

Types de casques pour les vélos tout terrain

Casques intégraux, ouverts, cross-country, enduro, tout-terrain, bien que tous ces casques sont conçus pour protéger la tête, ils sont tous différents. Chaque modèle a leurs avantages et leurs inconvénients et conviendront à différents styles de conduite. Examinons différents types de casques de VTT.

Demi-coque (ouvert) / xc

Bien qu’ils soient très similaires aux casques de vélo de route, les casques de vélo de montagne ouverts utilisés dans le cross-country présentent des différences significatives. Contrairement aux casques de vélo de route très légers et aérodynamiques, les couvercles ouverts sont plus volumineux, en particulier à l’arrière pour protéger votre tête d’une chute en arrière. De nombreux casques de ski de fond demi-coque ont également des visières qui servent à protéger les yeux de la pluie, de la boue et du soleil. Les casques de course n’ont généralement pas de visière car cela gênerait la vision d’un cycliste roulant dans la position penché typique sur un vélo de route. La position de conduite du vtt a tendance à être plus droite, de sorte que les visières n’interfèrent pas vraiment avec la ligne de vue. Les textures de la coque dans le casque de vélo de type VTT varient également. Il est généralement plus rugueux et plus plat.

Casques de vélo VTT enduro open face

Ils sont légèrement plus lourds et plus protecteurs. Les caractéristiques d’un casque VTT Enduro sont conçues pour les terrains les plus accidentés et une conduite agressive. L’un des éléments clés qui distingue le casque d’enduro du casque xc est la protection à l’arrière de la tête. Les couvercles enduro ont également des systèmes de rétention bien conçus qui maintiennent le casque en place en toute sécurité. Ces types de casques de vélo à face ouverte ont également un système de ventilation moins ouvert.

Casques de vélo VTT intégraux

Les casques intégraux protègent l’ensemble de la tête, du menton et du visage. Mais avec l’augmentation de la protection, les caractéristiques de ventilation en souffrent. Bien que les conceptions modernes des casques spécifiques Enduro évoluent toujours pour améliorer cette fonctionnalité et offrent plus de ventilation que les casques de descente intégraux typiques, le pédalage en montée est souvent inconfortable.

Casques de vélo de montagne enduro convertibles

Vous pouvez également choisir l’un des casques adaptables qui se transforment d’une demi-face en une face intégrale. La coque de VTT convertible a une mentonnière amovible et est une excellente option pour ceux qui veulent une protection complète sur les sections de descente et qui apprécient plus de confort lors de l’escalade de collines.

Casques de vélo de montagne tout autour / combat

Ce sont des demi-dômes ronds avec une jugulaire, une sorte de casques de skateboard. Ils peuvent sembler meilleurs que les couvercles de ventilation fonctionnelle, mais sont généralement plus chauds, plus lourds, plus volumineux, offrent de mauvaises caractéristiques de ventilation et ne sont pas le meilleur choix pour un VTT. Cependant, ils offrent toujours une bonne protection contre les chutes sur les rampes, les barres et les tricks dans les parcs à vélo.