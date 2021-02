Comment reconnaitre le bon moment pour suivre une thérapie de couple ?

Plusieurs couples entament actuellement une thérapie conjugale. Ils consultent un spécialiste pour les aider à résoudre leur problème de couple. Cette démarche peut durer longtemps. Pour certains couples, elle peut être passagère. Toutefois, une thérapie peut être très avantageuse pour assurer le futur de la relation. Il suffit de trouver le meilleur moment pour passer à cette étape.

Une thérapie de couple, c’est quoi ?

Il faut en premier lieu savoir, c’est quoi, une Thérapie de couple avant de l’entamer. Il s’agit d’une consultation réalisée auprès d’un thérapeute pour régler des problèmes rencontrés dans une relation voire la sexologie. Le déroulement de la consultation se présente généralement de la manière suivante.

Le conseiller conjugal laissera chacun exprimer clairement ses besoins. Son objectif est de faire parler les conjoints afin de déceler le vrai fond du problème. En effet, la cause de la discorde peut être une mauvaise incompréhension, des Troubles sexuels par rapport aux Pratiques sexuelles, ou des Troubles du comportement. C’est à travers les discussions orientées qu’elles seront révélées.

Le Thérapeute peut alors jouer différents rôles selon le diagnostic décelé dans ce conflit. Il utilisera également différentes méthodes selon la source. Elles peuvent concerner des traitements psychologiques ou physiques. Il peut aussi conseiller de consulter un spécialiste sur sexologue-psychologue.be selon la profondeur du trouble.

Qu’est-ce qu’un conseiller conjugal ?

Le Thérapeute ou conseiller conjugal est une personne objective. Il aura un jugement équitable sur le sujet en étant une tierce personne. De plus, sa formation professionnelle lui permettra d’avoir une autre vision de la situation. Cette interprétation va donner la possibilité au couple de trouver la solution au problème. Il va établir une communication propice durant la consultation. Plusieurs techniques seront utilisées pour créer un climat favorable à la discussion. La connaissance par chacun des conjoints des réels besoins de l’autre va faire surgir une ébauche de solution. Le conseiller conjugal sera alors le guide, le médiateur pour établir un échange dans le couple et pour la satisfaction de chacun. Toutefois, tout dépend de la volonté du couple.

Quand entamer une thérapie de couple ?

L’objectif d’une thérapie conjugale est de résoudre le problème du ménage. Le moment de la consultation dépendra la durée de la thérapie. Plus le problème est profond, plus elle prend plus de temps. Elle varie également selon la motivation des conjoints à changer la situation. Toutefois, il s’agit d’une solution bénéfique pour restaurer le couple. Le meilleur moment pour commencer cette démarche est lors des premières disputes. Il sera plus facile de trouver la source de la discorde. À cet instant, chacun est également plus ouvert à des changements. Les dommages seront plus faciles à réparer.

La Vie de couple comprend des hauts et des bas. Des discordes peuvent survenir de plusieurs raisons. Certaines sont de courte durée. Elles se règlent facilement. Parfois, les couples traversent une période difficile. Ils combattent un même trouble pendant une longue période. C’est alors le moment idéal pour prendre rendez-vous chez un conseiller conjugal.

Entamer une thérapie de couple est aussi possible dès le début de la relation. Elle peut être une base solide. Le ménage aura appris à mieux communiquer grâce aux différentes séances réalisées. Elle permet aux couples d’éviter ces moments difficiles comprenant diverses crises.