Bijoux en or ou en argent, lesquels choisir ?

Trancher entre les bijoux en or ou argent demeure difficile pour de nombreuses personnes. Elles ont du mal à décider avec ces deux métaux précieux qui ont leurs attraits respectifs. Les conseils pour faire le bon choix portent sur différents critères, dont la couleur de teint et la chevelure. D’autres pistes de réflexion devraient aussi être explorées.

Bijoux en argent ou or choisis selon le teint

La couleur de teint constitue un critère à prendre en considération pour trouver les bons bijoux. Les personnes à la peau claire devront choisir le métal jaune. Cette couleur va à ravir avec une carnation radieuse. L’or met en avant la luminosité. Ceux qui ont une chevelure blonde peuvent aussi l’adopter.

Pour sa part, l’argent dégage une image froide et réservée. Il convient davantage pour une pigmentation plus foncée. Cette recommandation tient pour les individus aux cheveux noirs, châtain et bruns. Quoi qu’il en soit, les deux métaux précieux ont différentes déclinaisons pour servir toutes les sensibilités. Il revient à chacun de choisir la nuance qui lui ressemble. Pour savoir plus sur le sujet, vous pouvez toujours cliquer sur ce lien.

Accessoires portés en fonction de la tenue

Outre le teint, le look compte dans l’achat des bijoux. Ceux qui gardent un style vestimentaire décontracté au quotidien pourraient apprécier la simplicité et la discrétion de l’argent. Les bagues et autres les bracelets faits de cette matière leur conviennent très bien. Cependant, lorsqu’il faut aller à une soirée ou un rendez-vous important, ce serait préférable de porter des accessoires de mode en or.

Ce métal est parfait pour une tenue sophistiquée. Un collier et des boucles d’oreilles bien brillants correspondent à la circonstance. S’il s’agit d’offrir un cadeau, le mieux serait de prendre en compte la personnalité du destinataire. Les bijoux en or sont davantage conseillés pour les baptêmes et les anniversaires.

C’est surtout une question de préférence

Les goûts ne se discutent pas. Cette règle tient en matière de bijouterie. Certaines personnes choisissent de porter exclusivement des accessoires dorés. Cela leur donne davantage d’assurance en elles. D’autres préfèrent l’argent et campent sur leur position.

Il est également envisageable de marier les deux métaux à condition de respecter une certaine harmonie. L’or blanc est un choix conseillé pour ceux qui ont du mal à décider. Cet alliage reste apprécié pour sa sobriété et chéri pour sa classe. Les personnes qui portent leur dévolu sur l’argent veulent justement éviter le côté « bling-bling » du métal jaune.

Les prix respectifs de ces bijoux restent distincts

L’or coûte plus cher que l’argent. Le métal jaune est 8 fois plus rare que son challenger. Toutefois, le nombre de carats compte. Certains alliages ont le minimum de matière précieuse pour rester abordables. Il y a également des accessoires hors de prix à cause de leur pureté exceptionnelle.

Les bijouteries ont leur propre politique de tarification. En plus du poids du métal, il faut considérer les heures de travail de l’orfèvre et la créativité du joailler. Enfin, il est recommandé de ne pas trop attirer la convoitise des voleurs avec des bijoux trop voyants. Ces individus savent reconnaître les articles les plus valeureux.